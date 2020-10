GF Vip 5, Amedeo Goria definisce Guenda «bipolare». La Ruta lo sbrana: «Cosa ti sei fumato? Non puoi parlare cosi di tua figlia di cui non sai niente!» (Di martedì 27 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta Continua la saga familiare di Maria Teresa e sua figlia Guenda. Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip, a far infervorare mamma e figlia è stato Amedeo Goria, ex marito dell’una e padre e dell’altra. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto forti sulla figlia, che vengono mostrate alla diretta interessata. “Il vero problema è che io sono il suo (di Guenda, ndDM) capro espiatorio. Guenda con me è belliCosa e bipolare come, del resto, lo è con tutti gli altri uomini che frequenta (…) Guenda ha 31 anni, è adulta e vaccinata e i suoi problemi se li deve risolvere anche da sola ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 ottobre 2020) Maria TeresaContinua la saga familiare di Maria Teresa e sua. Nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip, a far infervorare mamma eè stato, ex marito dell’una e padre e dell’altra. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto forti sulla, che vengono mostrate alla diretta interessata. “Il vero problema è che io sono il suo (di, ndDM) capro espiatorio.con me è bellicome, del resto, lo è con tutti gli altri uomini che frequenta (…)ha 31 anni, è adulta e vaccinata e i suoi problemi se li deve risolvere anche da sola ...

