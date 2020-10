Gerry Scotti positivo al Covid (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il conduttore di Mediaset Gerry Scotti ha rivelato con un post su Instagram di essere positivo al Covid 19. Questo è quanto ha scritto: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Visualizza questo post su Instagram Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento Un post condiviso da Gerry Scotti (@GerryScotti) in data: 26 Ott 2020 alle ore 4:58 PDT first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il conduttore di Mediasetha rivelato con un post su Instagram di essereal19. Questo è quanto ha scritto: “Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento”. Visualizza questo post su Instagram Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento Un post condiviso da(@) in data: 26 Ott 2020 alle ore 4:58 PDT first appeared on Ascolti Tv Blog.

