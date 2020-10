Euro digitale, Savona: bene apertura BCE (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Valuto l’apertura della BCE all’Euro digitale positivamente”. Intervenuto a SkyTg24 Economia, il Presidente della Consob, Paolo Savona ha spiegato come vi sia “una stretta relazione, perchè, per ristorare i danni che produrrà la pandemia, noi dobbiamo sapere come verrà trattata la moneta e soprattutto i titoli di credito in particolare pubblico. Ben venga questa apertura. Flaiano diceva “chiunque apre una parentesi la chiuda”, quindi bisogna chiudere questa apertura con una soluzione”. “I tempi sono già trascorsi – prosegue Savona – non è un problema del futuro ma del presente. Quando si parla di non usare più la moneta fisica, che potrebbe ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Valuto l’della BCE all’positivamente”. Intervenuto a SkyTg24 Economia, il Presidente della Consob, Paoloha spiegato come vi sia “una stretta relazione, perchè, per ristorare i danni che produrrà la pandemia, noi dobbiamo sapere come verrà trattata la moneta e soprattutto i titoli di credito in particolare pubblico. Ben venga questa. Flaiano diceva “chiunque apre una parentesi la chiuda”, quindi bisogna chiudere questacon una soluzione”. “I tempi sono già trascorsi – prosegue– non è un problema del futuro ma del presente. Quando si parla di non usare più la moneta fisica, che potrebbe ...

