Erdogan su Macron: 'Ha problemi mentali'. Conte col presidente francese: 'Parole inaccettabili' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Le tensione tra Ankara e Parigi è arrivata alle stelle, con toni che sono più da bar che da diplomazia internazionale. Recep Tayyip Erdogan ha invitato Emmanuel Macron a far controllare il suo stato ...

DantiNicola : Gli attacchi di Erdogan a Macron e Merkel sono vergognosi. Libertà religiosa, laicità dello stato e libertà individ… - Agenzia_Ansa : La #Turchia attacca la #Francia: 'Boicottate i prodotti francesi'. Continua lo scontro tra il presidente turco… - Open_gol : «Rispettiamo tutte le differenze in nome della pace. Non accettiamo mai l’incitamento all’odio e difendiamo il diba… - ferrarinic : RT @martaottaviani: In #Italia si parla solo di #COVID19 intanto però #Erdogan sta utilizzando un omicidio tremendo ai danni di un professo… - Euro_comunica : Si complicano le relazioni fra Francia e Turchia -