Emily Ratajkowski è incinta | la scelta curiosa sul sesso del bebè

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La top model è in dolce attesa: l'annuncio è arrivato su Instagram, innanzi ai suoi quasi 27 milioni di followers L'articolo: lasuldel bebè proviene da Gossip e Tv.

albertomarti : RT @perchetendenza: 'Emily Ratajkowski': Perché è incinta - _Matteasu_ : RT @perchetendenza: 'Emily Ratajkowski': Perché è incinta - satvurno : RT @perchetendenza: 'Emily Ratajkowski': Perché è incinta - zazoomblog : Emily Ratajkowski è incinta: l’annuncio social della modella - #Emily #Ratajkowski #incinta: - Beautif77413855 : RT @brazxnmaura: DA QUANDO EMILY RATAJKOWSKI È INCINTA RAGA UN’ALTRO ESSERE PERFETTO NASCERÀ -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski è incinta. La supermodella americana aspetta il suo primo figlio dal marito Sebastian Bear-McClard. L'annuncio con un post su Instagram, in cui rilancia una copertina del magazine ...Spettacoli e Cultura - Il sottotitolo della copertina è "Perché non voglio rivelare il genere di mio figlio". Per lei si tratta del primo figlio, avuto con suo marito Sebastian Bear-McClard. La ...