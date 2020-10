Dpcm, allerta Viminale sul rischio tensioni sociali: «Non saranno tollerati eccessi» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nuovo Dpcm. Sale l'allerta del Viminale per le tensioni sociali che potrebbero esplodere nel Paese dopo gli ultimi provvedimenti che ha rintrodotto una serie di restrizioni per il contenimento... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nuovo. Sale l'delper leche potrebbero esplodere nel Paese dopo gli ultimi provvedimenti che ha rintrodotto una serie di restrizioni per il contenimento...

AntonioMatto : RT @rtl1025: ?? Massima attenzione, necessità di disinnescare sul nascere ogni situazione di possibile rischio, massima fermezza nei confron… - monica_perico : RT @lucarango88: Monta la rabbia dei ristoratori, dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati dal nuovo #Dpcm. In migliaia in p… - giu98x : RT @lucarango88: Monta la rabbia dei ristoratori, dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati dal nuovo #Dpcm. In migliaia in p… - MarcoBottichio : RT @lucarango88: Monta la rabbia dei ristoratori, dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati dal nuovo #Dpcm. In migliaia in p… - sconticchio : RT @lucarango88: Monta la rabbia dei ristoratori, dei commercianti e dei titolari di palestre penalizzati dal nuovo #Dpcm. In migliaia in p… -