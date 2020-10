Covid, attivati i check point nei comuni zona rossa: polemiche a Marcianise (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPrimo giorno di chiusura a Marcianise e Orta di Atella, comuni del Casertano dichiarati ieri zona rossa dalla Regione Campania a causa dell’alto numero di contagi: sono 245 a Marcianise, 200 ad Orta, con un balzo in un mese, rispettivamente, del 400% e del 900% dei casi di positività. Attualmente ai check point individuati per chiudere i due centri, c’è la Plizia di Stato, ma nel pomeriggio arriveranno anche i soldati del Ragruppamento Campaia dell’Esercito, che si posizioneranno nei presidi fissi, mentre la Polizia e i carabinieri gireranno sul territorio a caccia di trasgressori. Se ad Orta di Atella, comune di 27mila abitanti al confine con il napoletano, amministrato da una Commissione prefettizia, la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPrimo giorno di chiusura ae Orta di Atella,del Casertano dichiarati ieridalla Regione Campania a causa dell’alto numero di contagi: sono 245 a, 200 ad Orta, con un balzo in un mese, rispettivamente, del 400% e del 900% dei casi di positività. Attualmente aiindividuati per chiudere i due centri, c’è la Plizia di Stato, ma nel pomeriggio arriveranno anche i soldati del Ragruppamento Campaia dell’Esercito, che si posizioneranno nei presidi fissi, mentre la Polizia e i carabinieri gireranno sul territorio a caccia di trasgressori. Se ad Orta di Atella, comune di 27mila abitanti al confine con il napoletano, amministrato da una Commissione prefettizia, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid attivati Covid, attivati i check point nei comuni zona rossa: polemiche a Marcianise anteprima24.it Ospedale Covid ad Acireale, Musumeci “misura sofferta ma necessaria, occorre essere solidali”. Resta attivo il Pronto soccorso

Ogni ospedale deve, dunque, cedere qualcosa per dare precedenza assoluta ai malati di Covid. Egoismi e guerre di campanile non sarebbero accettabili, specie in tempi di “guerra” come quelli che ...

Covid-19: Musumeci, "bisogna essere solidali e uniti"

"Ritengo pero' necessario che, assieme alla sua temporanea conversione - aggiunge Musumeci - l'ospedale acese mantenga attivo il suo Pronto soccorso: l'emergenza deve essere assicurata giorno e notte, ...

