Covid, a Napoli protestano i gestori delle piscine: Chiusure ingiuste. Abbiamo speso tanto per la sicurezza (Di lunedì 26 ottobre 2020) piscine chiuse, spazio solo agli atleti agonisti, centinaia le persone che amano il nuoto a livello amatoriale lasciate all’asciutto. A Napoli, città di grande tradizione per i nuotatori, pesa la chiusura delle piscine stabilita dal dpcm e colpisce gli appassionati, ma anche tutti coloro che usano le vasche per la riabilitazione o per fare terapie come gli anziani, o come i bambini. “Abbiamo lavorato e creato le condizioni affinché la nostra piscina fosse un luogo sicuro, Abbiamo investito anche soldi e questo dispositivo lo riteniamo ingiusto”, dice con chiarezza Maurizio Santucci, che per conto del Circolo Posillipo gestisce la piscina Poerio al Corso Vittorio Emanuele, vasca olimpionica che serve centinaia di persone. “Ho sentito che lo ha detto ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 ottobre 2020)chiuse, spazio solo agli atleti agonisti, centinaia le persone che amano il nuoto a livello amatoriale lasciate all’asciutto. A, città di grande tradizione per i nuotatori, pesa la chiusurastabilita dal dpcm e colpisce gli appassionati, ma anche tutti coloro che usano le vasche per la riabilitazione o per fare terapie come gli anziani, o come i bambini. “lavorato e creato le condizioni affinché la nostra piscina fosse un luogo sicuro,investito anche soldi e questo dispositivo lo riteniamo ingiusto”, dice con chiarezza Maurizio Santucci, che per conto del Circolo Posillipo gestisce la piscina Poerio al Corso Vittorio Emanuele, vasca olimpionica che serve centinaia di persone. “Ho sentito che lo ha detto ...

fattoquotidiano : L’appello social dell’infermiera a Napoli: “Il Covid non esiste? Vi farei vedere gli occhi dei malati che implorano… - Agenzia_Ansa : No a chiusure, centinaia in piazza a #Napoli. Sit- in e cori al Vomero, forte presidio delle forze dell'ordine… - SkyTG24 : Napoli, manifestazione nel quartiere Vomero contro le restrizioni anti-Covid. VIDEO - grancetto : RT @ideadestra_: #Pedullà: quella gente di #Napoli non deve scendere in piazza, dovrebbe stare a casa e 'stare contro il #covid'. Nemmeno u… - fanpage : #covid19 'Non baciate i bambini'. L'allerta dei pediatri -