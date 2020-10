Coronavirus, esperti contro le Regioni: “Niente test agli asintomatici? È una resa. Possono essere grossa fonte di contagio” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Se non si tracciano gli asintomatici, questi Possono essere una grossa fonte di contagio“. Il fisico dell’università La Sapienza di Roma, Giorgio Parisi, commenta così la richiesta delle Regioni di riorganizzare il tracciamento dei positivi al Covid-19, sottoponendo a test solo chi manifesta sintomi della malattia. Un’ipotesi che Parisi definisce “preoccupante” per le possibili conseguenze sulla curva epidemica nel nostro Paese. Una possibile alternativa, spiega, “potrebbe essere quella dell’uso massiccio dei tamponi rapidi“. La pensa così anche il collega Enzo Marinari, secondo cui il via libera alla proposta dei governatori sarebbe “una resa“. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Se non si tracciano gli, questiunadi contagio“. Il fisico dell’università La Sapienza di Roma, Giorgio Parisi, commenta così la richiesta delledi riorganizzare il tracciamento dei positivi al Covid-19, sottoponendo asolo chi manifesta sintomi della malattia. Un’ipotesi che Parisi definisce “preoccupante” per le possibili conseguenze sulla curva epidemica nel nostro Paese. Una possibile alternativa, spiega, “potrebbequella dell’uso massiccio dei tamponi rapidi“. La pensa così anche il collega Enzo Marinari, secondo cui il via libera alla proposta dei governatori sarebbe “una“. Il ...

pdnetwork : Abbiamo dovuto assumere il decreto con un’urgenza enorme perché se c’è una lezione che abbiamo imparato, è questa:… - fanpage : Per molti esperti italiani il nuovo #Dpcm firmato da Giuseppe Conte e in vigore fino al 24 novembre per contrastare… - tvsvizzera : Impennata dei contagi in #Svizzera, gli esperti avvertono: rischio di saturazione delle #cure intense tra due o tre… - Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, esperti contro le Regioni: “Niente test agli asintomatici? È una resa. Possono essere grossa fonte di con… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, esperti contro le Regioni: “Niente test agli asintomatici? È una resa. Possono essere grossa fonte di con… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus esperti Coronavirus, esperti contro le Regioni: “Niente test agli asintomatici? È una resa Il Fatto Quotidiano Fiera Milano sotto 2 euro con nuovo Dpcm, Intesa vede peggiorare la situazione del comparto

Si ricorda che Fiera Milano ha contribuito con altri esperti e operatori del settore alla creazione di un Protocollo per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus. Per gli analisti di ...

Coronavirus Lombardia, i dati di oggi 26 ottobre: 3.570 nuovi positivi e 17 decessi. A Milano città 960 casi

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive ... Qui lo speciale del Corriere in cui infettivologi e esperti spiegano la pandemia. Qui la mappa dei casi ...

Si ricorda che Fiera Milano ha contribuito con altri esperti e operatori del settore alla creazione di un Protocollo per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus. Per gli analisti di ...In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive ... Qui lo speciale del Corriere in cui infettivologi e esperti spiegano la pandemia. Qui la mappa dei casi ...