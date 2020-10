Contributi a fondo perduto e stop IMU: aiuti per le imprese dopo l’ultimo Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Contributi a fondo perduto che saranno erogati a metà novembre e stop al pagamento dell’IMU di dicembre: sono stati decisi dal Governo i nuovi aiuti per le imprese fortemente colpite dall’ultimo Dpcm che ha deciso per la chiusura di piscine, palestre, teatri, cinema e per l’orario ridotto per quanto riguarda bar, gelaterie, pasticcerie e pub. La situazione è drasticamente dura per moltissimi titolari/gestori di attività fortemente penalizzate dalle nuove restrizioni che, almeno per il momento, saranno in vigore fino al 24 novembre (salvo poi essere prolungate dal Governo, qualora non fossero sufficienti a abbassare i numeri dei contagi da Coronavirus). Scopriamo allora nel dettaglio quali saranno i nuovi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 ottobre 2020)che saranno erogati a metà novembre eal pagamento dell’IMU di dicembre: sono stati decisi dal Governo i nuoviper lefortemente colpite dall’ultimoche ha deciso per la chiusura di piscine, palestre, teatri, cinema e per l’orario ridotto per quanto riguarda bar, gelaterie, pasticcerie e pub. La situazione è drasticamente dura per moltissimi titolari/gestori di attività fortemente penalizzate dalle nuove restrizioni che, almeno per il momento, saranno in vigore fino al 24 novembre (salvo poi essere prolungate dal Governo, qualora non fossero sufficienti a abbassare i numeri dei contagi da Coronavirus). Scopriamo allora nel dettaglio quali saranno i nuovi ...

Mov5Stelle : Arrivano i contributi a fondo perduto per le aziende dei centri storici. Ecco cosa abbiamo previsto nel… - GazzettaDelSud : Contributi per il #Coronavirus, dal fondo perduto al reddito di emergenza: in arrivo 6 misure di sostegno… - NGaribbo : RT @CCIAARIVLIG: #incentivi #IRAP #mutui #canoni locazione, #adeguamentosanitario ambienti lavoro, #contributi a fondo perduto: su #Riparti… - CCIAARIVLIG : #incentivi #IRAP #mutui #canoni locazione, #adeguamentosanitario ambienti lavoro, #contributi a fondo perduto: su… - MariaLu91149151 : @JacopoTorrisi @geokawa @alexchicchi Vanno risarciti,ma non dai pensionati,(io parlo di chi ha versato i contributi… -