Caduta Libera, 26 ottobre 2020: Alessandro (Video) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il gioco finale di Caduta Libera, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata. Caduta Libera, Dieci passi del 26 ottobre 2020 Nella puntata del 26 ottobre 2020, si è confermato campione Alessandro, ingegnere di 39 anni di Genova, sposato e con una figlia. Alessandro è arrivato al gioco finale con 310mila euro, dando solo 3 risposte esatte, e quindi ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il gioco finale di, il quiz di Canale 5, sono i Dieci Passi. A fine puntata, il conduttore Gerry Scotti invita il concorrente diventato o rimasto campione, e quindi colui o colei che ha battuto gli avversari, a posizionarsi al centro della botola del campione per rispondere a dieci domande in tre minuti. Se il concorrente riesce a dare tutte e dieci le risposte esatte, vince il montepremi che ha accumulato durante la puntata., Dieci passi del 26Nella puntata del 26, si è confermato campione, ingegnere di 39 anni di Genova, sposato e con una figlia.è arrivato al gioco finale con 310mila euro, dando solo 3 risposte esatte, e quindi ...

_totravel_ : RT @AleManca_: @EmmeEmm_ Le puntate di caduta libera sono preregistrate da mesi ??? - gesalquadrato : RT @EmmeEmm_: Gerry Scotti col covid può condurre caduta libera, mio padre sano come un pesce non può tenere il suo ristorante aperto dopo… - Mterryf1 : È bello vedere la Lega sempre peggio nei sondaggi,ormai in caduta libera Purtroppo temo che tra qualche mese Fratel… - Eluned00 : RT @AleManca_: @EmmeEmm_ Le puntate di caduta libera sono preregistrate da mesi ??? - RobyGiotto : RT @EmmeEmm_: Gerry Scotti col covid può condurre caduta libera, mio padre sano come un pesce non può tenere il suo ristorante aperto dopo… -