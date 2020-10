Benevento, Lapadula: “Il CT mi propose un posto nel Perù, ma rifiutai. Adesso ho deciso in vista del Mondiale del 2022” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gianluca Lapadula ha deciso la sua prossima maglia in vista dei Mondiali del 2022.Il calciatore del Benevento, che ha la mamma peruviana, ha iniziato l'iter burocratico per ottenere tutti i documenti previsti per poter rispondere ad un'eventuale chiamata della Nazionale del Perù. A confermarlo è il ministro degli Esteri peruviano Mario López Chávarri: "Stiamo lavorando con il Consolato peruviano in Italia per far ottenere tutti i documenti". L'iter si svolge in varie fasi: in primis la mamma del calciatore deve dimostrare la nascita di suo figlio e il proprio status peruviano davanti al consolato di Torino. "Oggi Gianluca Lapadula potrebbe già avere il suo certificato di nascita peruviano", ha aggiunto.caption id="attachment 817175" align="alignnone" ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) Gianlucahala sua prossima maglia indei Mondiali del 2022.Il calciatore del, che ha la mamma peruviana, ha iniziato l'iter burocratico per ottenere tutti i documenti previsti per poter rispondere ad un'eventuale chiamata della Nazionale del Perù. A confermarlo è il ministro degli Esteri peruviano Mario López Chávarri: "Stiamo lavorando con il Consolato peruviano in Italia per far ottenere tutti i documenti". L'iter si svolge in varie fasi: in primis la mamma del calciatore deve dimostrare la nascita di suo figlio e il proprio status peruviano davanti al consolato di Torino. "Oggi Gianlucapotrebbe già avere il suo certificato di nascita peruviano", ha aggiunto.caption id="attachment 817175" align="alignnone" ...

