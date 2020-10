Atalanta, Gasperini: "Ajax in salute, ma possiamo metterli in difficoltà" (Di lunedì 26 ottobre 2020) BERGAMO - " Chiaramente sarà una partita diversa, con la Sampdoria dovevamo superare una squadra chiusa. L'Ajax, invece, attacca con molti uomini e dovremo essere bravi a contrastare la loro forza d'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) BERGAMO - " Chiaramente sarà una partita diversa, con la Sampdoria dovevamo superare una squadra chiusa. L', invece, attacca con molti uomini e dovremo essere bravi a contrastare la loro forza d'...

RealPiccinini : Quando l’Atalanta ha vinto con 4 o 5 gol di scarto nessuno si è chiesto se fosse demerito degli avversari, ma giust… - realvarriale : Sul campo @sscnapoli sa solo vincere. In un tempo gli uomini di #Gattuso,che da una lezione tattica a #Gasperini,tr… - Italpress : Atalanta all’esame Ajax, Gasperini “Ma non è decisiva” - sportli26181512 : Atalanta-Ajax, Gasperini: ‘Gara aperta, mancherà de Roon. Il loro 13-0? In Champions è diverso'. E Hateboer...: Il… - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'Ajax in salute, ma possiamo metterli in difficoltà': Il tecnico: 'Sarà una gara diversa rispe… -