Arsenal Leicester: Vardy mette a nudo la sterilità del gioco di Arteta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Grazie a Vardy il Leicester fa il colpaccio in casa dell'Arsenal di Arteta. Si sono visti con chiarezza i difetti dei GunnersStiamo vedendo una Premier League pazza e imprevedibile, in cui le top Six stanno commettendo continui passi falsi. L'ultimo è avvenuto ieri sera, con il Leicester – reduce da due sconfitte consecutive – che ha vinto in casa dell'Arsenal di Arteta, centrando un successo esterno che mancava dal 1973.Questa partita ha mostrato con chiarezza l'attuale momento delle due squadre. Le Foxes, che l'anno scorso si caratterizzavano per un 4-1-4-1 molto propositivo e ambizioso, in questa stagione stanno cambiando molto il loro approccio, soprattutto quando affrontano le big. Come avvenuto nel ...

AzzoJacopo : Rispetto allo scorso anno, il Leicester è molto più prudente e accorto. Ieri si è difeso con un 5-4-1 che ha blind… - SkySport : ?? VARDY ALLA SUA VITTIMA PREFERITA ? Gol numero 11 all'Arsenal per l'inglese ? Il Leicester vince 1-0 all'Emirates… - __Simo95__ : Intanto cengiz under decisivo nella vittoria del Leicester in casa dell'Arsenal - Claudione_B : RT @PremierShowIT: Jamie Vardy torna dall'infortunio e lancia il Leicester: la squadra di Rodgers si prende anche lo scalpo dell'Arsenal e… - silviodifede : [Vero anche che era un altro Leicester, poco in fiducia, con Puel che aveva fatto il suo tempo, destinato alla medi… -