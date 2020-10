Anticipazioni Tempesta d’amore giovedì 29 ottobre 2020 | pausa di riflessione per Robert

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Giovedì 29– Per amore di Lucy: Bela è deciso a realizzare il sogno di Lucy di aiutare a sopravvivere il pony, motivo per cui escogita uno stratagemma per farsi prestare i soldi necessari all’acquisto dell’animale, da Steffen. Intantoè deciso a restare per qualche tempo per conto suo: sente la necessità di riflettere, ma quando lo dice ad Eva, i due finiscono per andare a letto insieme. Lui però improvvisamente si alza e se ne va, incapace di reggere il momento! E’ deciso a pensarci su una volta per tutte. Nel frattempo Franzi è ancora alle prese con i suoi tentativi di convincere Steffen a produrre con lei il sidro. Riassunto puntatad’amore di ieri Mercoledì 28...