A Cervinia ultima sciata dopo l'assalto (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lucia Galli Il governo ha decretato la chiusura degli impianti fino al 24 novembre Il giorno dopo l'autogol segnato da Cervinia alla partenza dell'intera stagione sciistica, il fischietto del signor Conte da palazzo Chigi ha decretato l'immediata chiusura degli impianti, dopo due sole giornate di sci. Se ne riparlerà dal 24 novembre, quando la vera stagione invernale sarà (o dovrebbe essere) al via su tutto l'arco alpino. Per ora sciare sarà permesso solo ad atleti e sci club e, più mistericamente concesso, dalle righe del decreto, agli appassionati nelle località che si saranno messe in regola. Una beffa, considerato che, in Italia al momento, erano solo Cervinia e val Senales ad essere aperte e che regole omogenee ancora non ci sono, se non in una bozza, nemmeno condivisa ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lucia Galli Il governo ha decretato la chiusura degli impianti fino al 24 novembre Il giornol'autogol segnato daalla partenza dell'intera stagione sciistica, il fischietto del signor Conte da palazzo Chigi ha decretato l'immediata chiusura degli impianti,due sole giornate di sci. Se ne riparlerà dal 24 novembre, quando la vera stagione invernale sarà (o dovrebbe essere) al via su tutto l'arco alpino. Per ora sciare sarà permesso solo ad atleti e sci club e, più mistericamente concesso, dalle righe del decreto, agli appassionati nelle località che si saranno messe in regola. Una beffa, considerato che, in Italia al momento, erano soloe val Senales ad essere aperte e che regole omogenee ancora non ci sono, se non in una bozza, nemmeno condivisa ...

Il giorno dopo l'autogol segnato da Cervinia alla partenza dell'intera stagione sciistica, il fischietto del signor Conte da palazzo Chigi ha decretato l'immediata chiusura degli impianti, dopo due so ...

