A Casa Bruschi si apre la mostra "L'Oriente in casa" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Inoltre, prenotando in anticipo il proprio ingresso a casa Bruschi telefonando al numero 0575 354126 o scrivendo a info@fondazioneivanBruschi.it sarà possibile visitare la mostra e il Museo in via ... Leggi su lanazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) Inoltre, prenotando in anticipo il proprio ingresso atelefonando al numero 0575 354126 o scrivendo a info@fondazioneivan.it sarà possibile visitare lae il Museo in via ...

GianniMicheli : Foto appena pubblicata @ Casa Museo Ivan Bruschi - matsuteia : RT @wordsandmore1: ? @officine.dellacultura.3 – #Ottobrì. Giovani lettori alla scoperta dei libri a #CasaBruschi: sabato #24ottobre 2020 al… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ? @officine.dellacultura.3 – #Ottobrì. Giovani lettori alla scoperta dei libri a #CasaBruschi: sabato #24ottobre 2020 al… - wordsandmore1 : ? @officine.dellacultura.3 – #Ottobrì. Giovani lettori alla scoperta dei libri a #CasaBruschi: sabato #24ottobre 20… - matsuteia : RT @wordsandmore1: ? @officine.dellacultura.3 – Al via la rassegna che fa dialogare i #libri con i lettori e le famiglie per non dimenticar… -

Ultime Notizie dalla rete : Casa Bruschi A Casa Bruschi si apre la mostra “L’Oriente in casa" La Nazione A Casa Bruschi si apre la mostra “L’Oriente in casa"

In base alle attuali disposizioni, l’inaugurazione avverrà online e nei giorni successivi i visitatori saranno accolti al Museo con la massima attenzione ...

A2 – Bona trascina San Giovanni Valdarno al successo sul campo di La Spezia

La Bruschi San Giovanni Valdarno cala il tris. La formazione di coach Franchini passa anche a La Spezia con il punteggio finale che recita 60-63 al termine di una bella partita che ha visto le due for ...

In base alle attuali disposizioni, l’inaugurazione avverrà online e nei giorni successivi i visitatori saranno accolti al Museo con la massima attenzione ...La Bruschi San Giovanni Valdarno cala il tris. La formazione di coach Franchini passa anche a La Spezia con il punteggio finale che recita 60-63 al termine di una bella partita che ha visto le due for ...