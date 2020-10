Vuelta a España 2020: la crisi di Primoz Roglic. Carapaz sogna un nuovo colpaccio (Di domenica 25 ottobre 2020) L’incubo del Tour de France sembra ritornare. Primoz Roglic sembrava aver già in pugno, se pur con un vantaggio limitato e dopo sole cinque tappe, la Vuelta a España 2020. Il campione sloveno sin dalla partenza (si era imposto nella frazione d’apertura andandosi a prendere la Maglia Rossa), stava correndo da padrone, con la sua squadra che aveva gestito la situazione al meglio. Invece, nella sesta giornata, quella odierna, che prevedeva lo sconfinamento in Francia, poi annullato causa restrizioni, il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi è andato in difficoltà. Non è stata una vera e propria crisi quella dell’ex leader della classifica generale sul traguardo di Aramón Formigal, ma in ogni caso ha perso la maglia e diversi secondi dai rivali ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) L’incubo del Tour de France sembra ritornare.sembrava aver già in pugno, se pur con un vantaggio limitato e dopo sole cinque tappe, laa España. Il campione sloveno sin dalla partenza (si era imposto nella frazione d’apertura andandosi a prendere la Maglia Rossa), stava correndo da padrone, con la sua squadra che aveva gestito la situazione al meglio. Invece, nella sesta giornata, quella odierna, che prevedeva lo sconfinamento in Francia, poi annullato causa restrizioni, il vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi è andato in difficoltà. Non è stata una vera e propriaquella dell’ex leader della classifica generale sul traguardo di Aramón Formigal, ma in ogni caso ha perso la maglia e diversi secondi dai rivali ...

OA_Sport : Vuelta a España 2020, Ion Izagirre: “Un onore vincere in tutti e tre i grandi giri. Ringrazio mio fratello” - SpazioCiclismo : Pur senza il Tourmalet, la sesta tappa apporta importanti cambiamenti in classifica #LaVuelta20 - cyclingoo : ?? Vuelta a España 2020, vittoria per Ion Izagirre a Aramon Formigal – Primoz Roglic in difficoltà, Richard Carapaz… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: ventitre battistrada con 4? di vantaggio sul gruppo -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ad Aramon Formigal - #Vuelta #España… -