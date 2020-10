Vuelta a España 2020: Ion Izagirre vince la sesta tappa, Roglic in crisi. Maglia Rossa a Richard Carapaz (Di domenica 25 ottobre 2020) Ci doveva essere lo sconfinamento in Francia, con l’attesissimo Tourmalet. Cambio di programma obbligatorio però, causa restrizioni per il Covid-19, per la sesta tappa della Vuelta a España 2020: si è partiti da Biescas con arrivo a Aramon Formigal per un totale di 146,6 chilometri resi più duri dalla pioggia che ha colpito la corsa sin dal via. Ad imporsi al termine di una lunga fuga da lontano l’iberico Ion Izagirre (Astana), abile a staccare tutti i rivali nell’ascesa conclusiva. Da segnalare la sfida diretta tra gli uomini di classifica con un cambio al vertice: nuova Maglia Rossa Richard Carapaz. Avvio come di consueto molto movimentato. Ad evadere è stato un ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Ci doveva essere lo sconfinamento in Francia, con l’attesissimo Tourmalet. Cambio di programma obbligatorio però, causa restrizioni per il Covid-19, per ladellaa España: si è partiti da Biescas con arrivo a Aramon Formigal per un totale di 146,6 chilometri resi più duri dalla pioggia che ha colpito la corsa sin dal via. Ad imporsi al termine di una lunga fuga da lontano l’iberico Ion(Astana), abile a staccare tutti i rivali nell’ascesa conclusiva. Da segnalare la sfida diretta tra gli uomini di classifica con un cambio al vertice: nuova. Avvio come di consueto molto movimentato. Ad evadere è stato un ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: ventitre battistrada con 4? di vantaggio sul gruppo -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ad Aramon Formigal - #Vuelta #España… - SpazioCiclismo : Vuelta a España 2020, Primoz Roglic: “Kuss può anche vincere la corsa, è in gran forma. Io e lui lavoriamo insieme”… - SpazioCiclismo : Vuelta a España 2020, Tim Wellens festeggia: “Ero un po’ spaventato prima di venire qui, vincere è una bellissima s… - infoitsport : Vuelta a España 2020, la tappa di oggi Huesca-Sabiñánigo: percorso, altimetria, favoriti. Occasione per chi vuole v… -