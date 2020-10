“Volevo morire”. Rosalinda Celentano choc a Ballando con le stelle, per anni è stata nel buio: solo ora trova la forza di confessarlo (Di domenica 25 ottobre 2020) Ballando con le stelle, una puntata intensa. Nessuna eliminazione per lo spareggio tra le coppie composte da Vittoria Schisano e Marco De Angelis e Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman. E i riflettori hanno poi illuminato il racconto di Rosalinda Celentano. Un periodo difficile della propria vita che meritava la giusta attenzione. E così è accaduto. Rimettersi in gioco si può fare accadere. La vita di Rosalinda oggi è anche questo. Grazie al programma Ballando con le stelle, la stessa ha avuto modo di rimettersi al paro con la quotidianità e i propri limiti. Grazie all’esperienza di Ballando con le stelle è tutto cambiato e Rosalinda non ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 ottobre 2020)con le, una puntata intensa. Nessuna eliminazione per lo spareggio tra le coppie composte da Vittoria Schisano e Marco De Angelis ee Tinna Hoffman. E i riflettori hanno poi illuminato il racconto di. Un periodo difficile della propria vita che meritava la giusta attenzione. E così è accaduto. Rimettersi in gioco si può fare accadere. La vita dioggi è anche questo. Grazie al programmacon le, la stessa ha avuto modo di rimettersi al paro con la quotidianità e i propri limiti. Grazie all’esperienza dicon leè tutto cambiato enon ha ...

