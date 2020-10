VIDEO Juventus-Verona 1-1: highlights, gol e sintesi. Favilli e Kulusevski in rete nella ripresa (Di domenica 25 ottobre 2020) Il calcio nel Bel Paese vede proseguire la Serie A: il massimo campionato italiano oggi, domenica 25 ottobre, ha visto proseguire il programma della quinta giornata. Il match previsto alle ore 20.45 era quello tra Juventus ed Hellas Verona: pareggio per 1-1, con la sfida che si sblocca nella seconda frazione con la rete di Favilli al 60′ ed il pari di Kulusevski al 78′. Annullati una rete a Colley al 16′ ed un gol a Morata al 45′. highlights Juventus-Verona 1-1 IL GOL ANNULLATO A MORATA MORATA WHAT A GOAL #JuveVerona pic.twitter.com/TLaLjm7LYn — Juve Canal (@juvecanal2) October 25, 2020 pic.twitter.com/y0bDGYIFKi — Juve Canal (@juvecanal2) October 25, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Il calcio nel Bel Paese vede proseguire la Serie A: il massimo campionato italiano oggi, domenica 25 ottobre, ha visto proseguire il programma della quinta giornata. Il match previsto alle ore 20.45 era quello traed Hellas: pareggio per 1-1, con la sfida che si sbloccaseconda frazione con ladial 60′ ed il pari dial 78′. Annullati unaa Colley al 16′ ed un gol a Morata al 45′.1-1 IL GOL ANNULLATO A MORATA MORATA WHAT A GOAL #Juvepic.twitter.com/TLaLjm7LYn — Juve Canal (@juvecanal2) October 25, 2020 pic.twitter.com/y0bDGYIFKi — Juve Canal (@juvecanal2) October 25, ...

juventusfc : Iconica, creativa, imperfetta, umana. La maglia della Juventus, ridisegnata a mano per la human race. SHOP ??… - romeoagresti : #Juventus, primi assaggi di gruppo per #DeLigt. In attesa del rientro ????@GoalItalia - juventusfc : Domani ???????? Inizia la nostra @ChampionsLeague Mister @Pirlo_official la pensa così ???? Full ?? @JuventusTv -… - jackfllz : RT @ricercatOak: Juventus Verona 1-1 Pasqua al 94° minuto: - karda70 : #JuventusVerona 1-1, #Kulusevski risponde a #Favilli: #Cronaca #Tabellino ed #Highlights #JuveVerona… -