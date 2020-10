Spezia, Provedel: “Quello di oggi è un risultato che lascia un po’ di amaro in bocca” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Confermato dal primo minuto dopo la bella prestazione contro la Fiorentina, il portiere dello Spezia Ivan Provedel, anche quest'oggi ha saputo disputare un grande match, con almeno due interventi decisivi: "Quello di oggi è un risultato che lascia un po' di amaro in bocca, perché quando vai in vantaggio di due gol penso che le partite debbano essere sempre portate a casa. Però c'è anche da vedere il lato positivo, perché c'è stata la prestazione e il bel gioco, si doveva essere un po' più concreti, è vero, ma comunque avevamo di fronte una grande squadra e un punto aiuta comunque a smuovere la nostra classifica.Fin dal primo giorno ho trovato un grande gruppo, ho visto massima disponibilità, da ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Confermato dal primo minuto dopo la bella prestazione contro la Fiorentina, il portiere delloIvan, anche quest'ha saputo disputare un grande match, con almeno due interventi decisivi: "Quello diè uncheun po' diin bocca, perché quando vai in vantaggio di due gol penso che le partite debbano essere sempre portate a casa. Però c'è anche da vedere il lato positivo, perché c'è stata la prestazione e il bel gioco, si doveva essere un po' più concreti, è vero, ma comunque avevamo di fronte una grande squadra e un punto aiuta comunque a smuovere la nostra classifica.Fin dal primo giorno ho trovato un grande gruppo, ho visto massima disponibilità, da ...

Parma-Spezia 2-2: cronaca, tabellino e voti del fantacalcio

