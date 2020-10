SPECTRIX D50 Xtreme: XPG tocca i 5000 Mhz con le nuove RAM (Di domenica 25 ottobre 2020) XPG, annuncia il modulo di memoria XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB. Fornendo velocità fino a 5000 Mhz e massima elasticità di Overclock XPG, annuncia il nuovo modulo di memoria XPG SPECTRIX D50 Xtreme DDR4 RGB. Delle RAM pensate per le massime prestazioni, fornendo delle incredibili velocità fino a 5000 Mhz. Il gruppo di Adata ha pensato dunque alle sole massime performance, le nuove SPECTRIX D50 Xtreme garantisce prestazioni da urlo ma anche un design ricercato e amato con l’RGB, incassato in un dissipatore realizzato con splendide linee geometriche. XPG specifica che questo nuovo prodotto è stato prodotto con soli chip e PCB di altissima qualità, così da garantire alla ... Leggi su tuttotek (Di domenica 25 ottobre 2020) XPG, annuncia il modulo di memoria XPGD50DDR4 RGB. Fornendo velocità fino aMhz e massima elasticità di Overclock XPG, annuncia il nuovo modulo di memoria XPGD50DDR4 RGB. Delle RAM pensate per le massime prestazioni, fornendo delle incredibili velocità fino aMhz. Il gruppo di Adata ha pensato dunque alle sole massime performance, leD50garantisce prestazioni da urlo ma anche un design ricercato e amato con l’RGB, incassato in un dissipatore realizzato con splendide linee geometriche. XPG specifica che questo nuovo prodotto è stato prodotto con soli chip e PCB di altissima qualità, così da garantire alla ...

