Serie A calcio oggi, calendario e orari partite: tv, streaming, programma Sky e DAZN (25 ottobre) (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo gli anticipi di venerdì sera e della giornata di sabato, la Serie A prosegue nel suo incedere oggi con altri cinque match in programma Ad aprire il menù odierno – domenica 25 ottobre – sarà il lunch match delle 12:30 fra Cagliari e Crotone che sarà visibile su DAZN al pari del derby campano delle ore 15 tra Benevento e Napoli. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Su Sky Sport invece andranno in onda il resto delle partite: l’altro incontro delle 15 tra Parma e Spezia a cui faranno seguito quello delle 18, con Fiorentina e Udinese in campo, e quello delle 20.45 con Juventus e Hellas Verona pronte a darsi battaglia per i ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo gli anticipi di venerdì sera e della giornata di sabato, laA prosegue nel suo incederecon altri cinque match inAd aprire il menù odierno – domenica 25– sarà il lunch match delle 12:30 fra Cagliari e Crotone che sarà visibile sual pari del derby campano delle ore 15 tra Benevento e Napoli. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Su Sky Sport invece andranno in onda il resto delle: l’altro incontro delle 15 tra Parma e Spezia a cui faranno seguito quello delle 18, con Fiorentina e Udinese in campo, e quello delle 20.45 con Juventus e Hellas Verona pronte a darsi battaglia per i ...

SampdoriaQuagliarella F., Augello T., Damsgaard M.Ramirez G., Thorsby M. 17/10/2020 3 - 0 LazioParolo M., Caicedo F. Serie C Girone C Primo successo stagionale per la Virtus: battuto il Potenza 2-1 24 ...

Serie A, Spadafora: non so se il campionato arriverà alla fine

Roma, 20 ott. (askanews) – “Non so se la serie A arriverà fino in fondo” ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora intervistato a “L’Aria che tira” su La7 a proposito del campionato di ...

