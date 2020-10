Roma, Fonseca: «Dimostriamo di essere una grande squadra» (Di domenica 25 ottobre 2020) Paulo Fonseca ha parlato alla vigilia della sfida tra Milan e Roma: ecco le parole dell’allenatore giallorosso sulla partita Paulo Fonseca ha presentato la sfida tra Milan e Roma. Le sue parole alla vigilia della sfida. IBRA DZEKO – «Sono due giocatori fondamentali, ma non voglio fare il paragone, perché non lavoro tutti i giorni con Ibra. Posso dire che Dzeko è molto importante per la nostra squadra, giocano nella stessa posizione e hanno caratteristiche simili, ma a me basta sapere che Dzeko è forte, è motivato e sta bene. Sarà importante». LA GARA – «Il Milan è in forma, l’allenatore sta facendo un lavoro bellissimo, ma anche noi stiamo bene, siamo motivati, la squadra è fiduciosa. Sarà ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Pauloha parlato alla vigilia della sfida tra Milan e: ecco le parole dell’allenatore giallorosso sulla partita Pauloha presentato la sfida tra Milan e. Le sue parole alla vigilia della sfida. IBRA DZEKO – «Sono due giocatori fondamentali, ma non voglio fare il paragone, perché non lavoro tutti i giorni con Ibra. Posso dire che Dzeko è molto importante per la nostra, giocano nella stessa posizione e hanno caratteristiche simili, ma a me basta sapere che Dzeko è forte, è motivato e sta bene. Sarà importante». LA GARA – «Il Milan è in forma, l’allenatore sta facendo un lavoro bellissimo, ma anche noi stiamo bene, siamo motivati, laè fiduciosa. Sarà ...

