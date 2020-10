Ordinanza per due comuni del casertano: zona rossa per Marcianise e Orta di Atella (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivata pochi minuti fa l’Ordinanza Regionale che ufficializza la zona rossa per i comuni casertani di Marcianise e Orta di Atella. Una decisione quasi obbligata, visti i numerosi contagi delle ultime ore. Con decorrenza immediata e fino al 4 novembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio Giunta Regionale della Campania Il Presidente del Comune di Orta d’Atella (CE) nonché al territorio urbano del Comune di Marcianise(CE), con esclusione della zona industriale, sono disposte le seguenti misure: a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ arrivata pochi minuti fa l’Regionale che ufficializza laper icasertani didi. Una decisione quasi obbligata, visti i numerosi contagi delle ultime ore. Con decorrenza immediata e fino al 4 novembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio Giunta Regionale della Campania Il Presidente del Comune did’(CE) nonché al territorio urbano del Comune di(CE), con esclusione dellaindustriale, sono disposte le seguenti misure: a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da ...

