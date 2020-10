Nuovo Dpcm, ufficiale: partite ed eventi sportivi a porte chiuse dal 26 ottobre (Di domenica 25 ottobre 2020) Stadi e palazzetti a porte chiuse, ora è ufficiale. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella notte ha firmato il Nuovo Dpcm nel quale tra i vari punti si legge la chiusura al pubblico di tutti gli eventi sportivi, come le partite dei campionati di calcio, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed entri di promozione sportiva. Si tratta di un passo indietro rispetto a quanto concesso fino ad ora con gli eventi aperti a massimo 1000 spettatori. Il provvedimento entrerà in vigore da domani, lunedì 26 ottobre. Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Stadi e palazzetti a, ora è. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella notte ha firmato ilnel quale tra i vari punti si legge la chiusura al pubblico di tutti gli, come ledei campionati di calcio, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed entri di promozione sportiva. Si tratta di un passo indietro rispetto a quanto concesso fino ad ora con gliaperti a massimo 1000 spettatori. Il provvedimento entrerà in vigore da domani, lunedì 26

