Nuove chiusure: pasticcerie e gelaterie in ginocchio (Di domenica 25 ottobre 2020) La denuncia della CGIA di Mestre dopo le Nuove chiusura anticipate previste dal Dpcm: migliaia di pasticcerie e gelaterie rischiano di non riaprire più Il nuovo lockdown approvato quest'oggi non interesserà solo bar, pizzerie e ristoranti, ma anche 18.200 gelaterie e pasticcerie appartenenti al settore dell'artigianato che in Italia danno lavoro a oltre 50 mila addetti.… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Nuove chiusure Dpcm e nuove chiusure anticipate, la rabbia di un ristoratore: «Questa è la mazzata finale» TrevisoToday Ristoratori palermitani contro le chiusure, “Così ci faranno fallire”

... categorie che più di ogni altra ha subito i costi del lockdown prima e delle nuove restrizioni varate in questi giorni dal governo regionale e nazionale. “La chiusura alle 18 penalizza fortemente ...

Coronavirus. Nuovo DPCM, Musumeci: “Roma pensi a ristoro attività chiuse”

Lo dice il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, commentando il nuovo Dpcm. “L’ordinanza da me adottata ... assicurare il concreto ristoro per le attività destinate alla chiusura, senza ...

