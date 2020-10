MotoGP, Carmelo Ezpeleta tranquillizza: “Non ci sono problemi per Valencia e Portimao, GP confermati” (Di domenica 25 ottobre 2020) La pandemia bussa nuovamente con forza alle porte del Vecchio Continente e del mondo intero, ma il Motomondiale continuerà. E’ questo il segnale che arriva dal CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta che, in un video sul sito ufficiale della MotoGP, ha chiarito che l’emergenza sanitaria in Spagna e in Portogallo non andrà a cambiare il calendario iridato. Tre gli appuntamenti restanti, infatti, due dei quali a Valencia (8-15 novembre), mentre a Portimao si gareggerà il 22 novembre. “Allo stato attuale delle cose non cambia nulla, lo stato di allarme in Spagna non influisce sulla situazione del Circus. Stiamo lavorando con grande impegno e se ci dovessero essere delle restrizioni dopo le 22 fino al mattino, non ci riguarderanno. Al momento, quindi, possiamo andare avanti e ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) La pandemia bussa nuovamente con forza alle porte del Vecchio Continente e del mondo intero, ma il Motomondiale continuerà. E’ questo il segnale che arriva dal CEO di Dornache, in un video sul sito ufficiale della, ha chiarito che l’emergenza sanitaria in Spagna e in Portogallo non andrà a cambiare il calendario iridato. Tre gli appuntamenti restanti, infatti, due dei quali a(8-15 novembre), mentre asi gareggerà il 22 novembre. “Allo stato attuale delle cose non cambia nulla, lo stato di allarme in Spagna non influisce sulla situazione del Circus. Stiamo lavorando con grande impegno e se ci dovessero essere delle restrizioni dopo le 22 fino al mattino, non ci riguarderanno. Al momento, quindi, possiamo andare avanti e ...

