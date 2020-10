MotoGP | Alex Rins | “Una bella gara | Morbidelli alto potenziale”

(Di domenica 25 ottobre 2020) Un altro gran piazzamento per: l’iberico della Suzuki disputa un eccellentein quel di Aragon nel GP di Teruel, quart’ultima prova del Mondiale die chiude secondo alle spalle di Franco. Le sue parole subito dopo la: “È stata una, molto più veloce di quella di settimana scorsa. Franco ha dimostrato di avere unpotenziale. Ho provato a stargli dietro ma era troppo difficile. Io e Maverick eravamo gli unici piloti che avevano la Soft all’anteriore, all’inizio dellaandavo forte ma poi ho iniziato a sentire problemi con il passare dei giri e mi sono detto che fosse meglio restare in scia die ...

Per Franco si tratta della seconda vittoria in MotoGP e arriva nel giorno in cui le altre M1 fanno una grande fatica. Dovizioso ci prova, ma chiude solo 13esimo. Cadono Nakagami ed Alex Marquez.undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Sulla pista di Aragon il pilota italiano della Yamaha Petronas trionfa per la seconda volta in stagione davanti alle due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir.