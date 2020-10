LIVE Venezia-Dinamo Sassari 89-77 | Serie A basket in DIRETTA | la Reyer accelera nell’ultimo quarto

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout. 92-81 2/2 di Bendzius in lunetta. 92-79 BRAMOS, SEMPLICEMENTE UNA SENTENZA! Altra tripla per l’ala della, partita in cassaforte per i padroni di casa! 89-79 2/2 in lunetta di Bilan. 89-77 MICHAEEEL BRAMOS DA TRE! Chezione di, che ora è addirittura in doppia cifra di vantaggio. 86-77 Penetrazione di Tonut, lavola sul +9. 84-77 ALTRA TRIPLA DI VALERIO MAZZOLA! Caldissimo il n.22, +7! 81-77 TONUT! Risposta immediata di. 78-77 KASPAR TREIER! Grande circolazione di palla per, l’estone colpisce dall’angolo sinistro. Timeout per Pozzecco. 78-74 L’arcobaleno di Stone! +4 ...