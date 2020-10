LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Nakagami il più veloce del warm-up, Morbidelli 2° e Dovizioso 6°. Dalle 13.00 le qualifiche (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 Dalle 14.10 10.15: Appuntamento alle 13.00 per la gara di MotoGP. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.13: Il giapponese Nakagami si conferma il migliore di questo warm-up con il crono di 1’48″565 a precedere di 91 millesimi Morbidelli e 230 Alex Marquez. Segnali di ripresa per la Ducati con Petrucci e Dovizioso 5° e 6°, mentre le Yamaha sono in settima e ottava posizione con Vinales e Quartararo. Grandi problemi per Bagnaia solo 21°. 10.11: Di seguito l’ordine dei tempi di questo warm-up 1 30 T. Nakagami 1:48.565 2 21 F. ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA GARA DI F114.10 10.15: Appuntamento alle 13.00 per la gara di. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.13: Il giapponesesi conferma il migliore di questo-up con il crono di 1’48″565 a precedere di 91 millesimie 230 Alex Marquez. Segnali di ripresa per la Ducati con Petrucci e5° e 6°, mentre le Yamaha sono in settima e ottava posizione con Vinales e Quartararo. Grandi problemi per Bagnaia solo 21°. 10.11: Di seguito l’ordine dei tempi di questo-up 1 30 T.1:48.565 2 21 F. ...

