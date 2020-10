Juventus, Pirlo su Kulusevski: “Giocare nella Juve è diverso” (Di domenica 25 ottobre 2020) Giocatore sorprendente in queste prime uscite con la maglia della Juventus, Dejan Kulusevski ha già conquistato, a suon di buone prestazioni, il cuore dei tifosi bianconeri. Il 20enne svedese è stato fin qui uno dei perni insostituibili della squadra di Andrea Pirlo e si starebbe confermando come uno degli acquisti più importanti messi a segno dalla Vecchia Signora in questo 2020. Quattro partite disputate su quattro e tante giocate di classe per lui, che gli sono valse il ruolo di titolare della Juventus, alle prese con l’inizio di un nuovo ciclo. Dati gli impegni ravvicinati, ogni tre/quattro giorni, era ipotizzabile un turno di riposo contro l’Hellas Verona, nella gara di questa sera. Ma il Maestro, durante la conferenza stampa, ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Giocatore sorprendente in queste prime uscite con la maglia della, Dejanha già conquistato, a suon di buone prestazioni, il cuore dei tifosi bianconeri. Il 20enne svedese è stato fin qui uno dei perni insostituibili della squadra di Andreae si starebbe confermando come uno degli acquisti più importanti messi a segno dalla Vecchia Signora in questo 2020. Quattro partite disputate su quattro e tante giocate di classe per lui, che gli sono valse il ruolo di titolare della, alle prese con l’inizio di un nuovo ciclo. Dati gli impegni ravvicinati, ogni tre/quattro giorni, era ipotizzabile un turno di riposo contro l’Hellas Verona,gara di questa sera. Ma il Maestro, durante la conferenza stampa, ...

