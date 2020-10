Gattuso contento a metà: “Sull’ultima punizione ho rivissuto un incubo” (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore del Napoli dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Derby – “E’ stata una partita difficile, lo sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata perchè un derby è sempre un derby. Il Benevento ha preso cinque gol contro la Roma ma il risultato è stato bugiardo. Primo tempo abbiamo fatto un palleggio sterile, il secondo tempo è stato totalmente diverso per merito di tutta la squadra non solo di chi è entrato“. Osimhen – “Può farci comodo anche in appoggio alla punta. Non è solo bravo solo a proteggere palla ma quando va in velocità sono guai per tutti”. Errori ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Gennaroha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi toccati dall’allenatore del Napoli dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Derby – “E’ stata una partita difficile, lo sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata perchè un derby è sempre un derby. Il Benevento ha preso cinque gol contro la Roma ma il risultato è stato bugiardo. Primo tempo abbiamo fatto un palleggio sterile, il secondo tempo è stato totalmente diverso per merito di tutta la squadra non solo di chi è entrato“. Osimhen – “Può farci comodo anche in appoggio alla punta. Non è solo bravo solo a proteggere palla ma quando va in velocità sono guai per tutti”. Errori ...

