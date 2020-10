Focolaio in casa Reggiana: altri 11 positivi al Coronavirus (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è creato un vero e proprio Focolaio di Coronavirus in casa Reggiana. Dopo il rinvio della partita di campionato contro il Cittadella, il club ha comunicato nuove positività, addirittura 11. “AC Reggiana comunica che in seguito agli esiti dell’ultima serie di controlli – giunti nella tarda serata di ieri – sono stati riscontrati nel gruppo squadra ulteriori 11 casi di positività al Covid-19. La situazione coinvolge attualmente 27 tesserati: 21 calciatori e 6 componenti dello staff, tra cui allenatore e vice allenatore. Entro la giornata di mercoledì saranno comunicate le modalità di prosecuzione dell’attività sportiva, dopo un’attenta analisi da parte dello staff sanitario del ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Si è creato un vero e propriodiin. Dopo il rinvio della partita di campionato contro il Cittadella, il club ha comunicato nuovetà, addirittura 11. “ACcomunica che in seguito agli esiti dell’ultima serie di controlli – giunti nella tarda serata di ieri – sono stati riscontrati nel gruppo squadra ulteriori 11 casi dità al Covid-19. La situazione coinvolge attualmente 27 tesserati: 21 calciatori e 6 componenti dello staff, tra cui allenatore e vice allenatore. Entro la giornata di mercoledì saranno comunicate le modalità di prosecuzione dell’attività sportiva, dopo un’attenta analisi da parte dello staff sanitario del ...

