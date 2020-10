Daydreamer anticipazioni 31 ottobre | Sanem minacciata da Enzo Fabbri

(Di domenica 25 ottobre 2020) Nuovi problemi per la giovane copywriter della Fikri Harika, che ora dovrà fare i conti conper la cessione del suo profumo, ma anche con i sensi di colpa per le bugie dette a Can. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Daydreamer anticipazioni: arriva Huma la perfida mamma di Can ed Emre - Daydreamer anticipazioni: MUZAFFER chiede a GULIZ di sposarlo!

Un po’ per il suo innato senso della famiglia, un po’ perché si trova nell’imbarazzo di averla maltrattata al primo incontro, Sanem cerca di “ammorbidire” Can: lei è sempre la mamma! ? Huma trova subi ...In un determinato pomeriggio, Yigit scriverà così una lettera d’amore indirizzata a Sanem, che per sbaglio verrà letta proprio dalla diretta interessata!!!! Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Deren ...