Daniella Semaan | scatto sexy in quel di Monaco e ringraziamento speciale via social

Leggi su golssip

(Di domenica 25 ottobre 2020), compagna di Cesc Fabregas, ha pubblicato una foto su Instagram.La moglie del centrocampista del, direttamente dal Principato, ha postato unoche la ritrae in posa, con tanto di barche sullo sfondo e con unalla personal trainer: "Grazie per avermi rimesso in pista".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGwk7meDSBs/?hl=it" Golssip.