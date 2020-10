Covid, il sindaco di Parma Pizzarotti: 'Applicheremo il Dpcm, ma il governo deve cambiare passo' (Di domenica 25 ottobre 2020) Con un post sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti commenta così il nuovo Dpcm emanato in queste ore dal governo: "In qualità di primi cittadini lavoreremo e ci ... Leggi su globalist (Di domenica 25 ottobre 2020) Con un post sulla propria pagina Facebook, ildiFedericocommenta così il nuovoemanato in queste ore dal: "In qualità di primi cittadini lavoreremo e ci ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaco Covid: sindaco di Istanbul positivo, ricoverato in ospedale - Ultima Ora Agenzia ANSA Primo contagiato dopo 7 mesi a Campodimele, il paese dei centenari

Campodimele è rimasto covid freee per quasi 8 mesi. Mai un contagio tra i 606 abitanti. Fino ad oggi. In 230 bollettini della Asl di Latina pubblicati quotidiaamente dall'inizio ...

Da sindaco di una città ferita vi dico: privarci della “cura dell’anima” è un grave errore

Il sindaco dell'Aquila spiega, dal punto di vista di una città ferita, cosa non ha funzionato e perché colpire l'economia della socialità è un grave errore ...

