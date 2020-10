Cosenza – Lecce | pareggio divertente

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 ottobre 2020) Ritmi alti, intuizioni, gol mangiati e grandi parate. Undavveroquello andato in scena allo Stadio San Vito-Gigi Marulla. Gli ospiti passano in vantaggio con Coda e sciupano più volte il raddoppio. Nel secondo tempo Gliozzi pareggia i conti, poi entrambe le squadre hanno più chance per trovare il vantaggio. Ilcontinua a collezionare pareggi, mentre ilnon riesce a sgasare in classifica. Il weekend di Serie B si conclude con questo match, infatti il posticipo Cremonese-Brescia è stato rinviato a data da destinarsi. Formazioni ufficialiche scende in campo col 3-4-1-2. Falcone tra i pali e pacchetto difensivo composto da Vera, Idda e Ingrosso. Sulle ...