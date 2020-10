Coronavirus: oggi in Veneto 1.468 positivi, in calo rispetto a ieri (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono 1.468 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dal bollettino della Regione. Il dato è calo rispetto ai 1.729 positivi di ieri. Complessivamente il totale è salito a 44.337, mentre le nuove vittime sono 12 (9 ieri), per un totale di 2.329 morti.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono 1.468 i nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dal bollettino della Regione. Il dato èai 1.729di. Complessivamente il totale è salito a 44.337, mentre le nuove vittime sono 12 (9), per un totale di 2.329 morti.L'articolo MeteoWeb.

