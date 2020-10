Coronavirus, De Luca: Dpcm è passo avanti ma non basterà (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il Dpcm con le nuove misure per contenere il Coronavirus 'è un passo in avanti ma non è sufficiente, non basterà'. 'Potevamo fare due scelte - ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Per il governatore della Campania, Vincenzo De, ilcon le nuove misure per contenere il'è uninma non è sufficiente, non basterà'. 'Potevamo fare due scelte - ha ...

