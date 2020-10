Chiusura alle 18, scattano le prime proteste in Campania (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo l’annuncio di Conte scoppiano le prime proteste in Campania. A scendere in piazza questa sera sono stati gli esercenti di Nocera, nel salernitano. Uno dei titolari dei più famosi bar della città ha portato sedie e tavolini per strada nella centralissima via Barbarulo. Una protesta pacifica contro l’obbligo di Chiusura alle 18 imposto dal … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo l’annuncio di Conte scoppiano lein. A scendere in piazza questa sera sono stati gli esercenti di Nocera, nel salernitano. Uno dei titolari dei più famosi bar della città ha portato sedie e tavolini per strada nella centralissima via Barbarulo. Una protesta pacifica contro l’obbligo di18 imposto dal … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

BrunoVespa : Se bar e ristoranti non rispettano le distanze,vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramenti e limitarne… - matteosalvinimi : Bruno Vespa: 'Se bar e ristoranti non rispettano le distanze, vanno chiusi. Se le rispettano non creano assembramen… - paoloroversi : La chiusura alle 18 è una follia. E non ne vedo davvero l'utilità: cosa cambia se la gente rimane fuori a cena dist… - stefanovdz : RT @GiorgiaMeloni: A maggio il governo ha imposto dei protocolli di sicurezza per ripartire, gli imprenditori hanno investito soldi per ade… - simpaol : In Alto Adige orari di chiusura diversi. Bar alle 20, ristoranti alle 22. -