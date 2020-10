(Di domenica 25 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 25 OTT - Superato lo choc del 4-0 subito dal Bayern Monaco in Champions League, l'Madrid ha ritrovato la vittoria in Ligando 2-0 ilSiviglia nell'ultimo incontro del ...

ScMotorieSelmi : Calcio: Spagna; l'Atletico batte il Betis, è in scia al Real - repubblica : Spagna: Real Madrid, che riscatto. Barcellona battuto nel Clasico al Camp Nou 3-1 [di Gianluca Strocchi] [aggiornam… - repubblica : Spagna: Real Madrid, che riscatto. Barcellona battuto nel Clasico al Camp Nou 3-1 - repubblica : Spagna: Real Madrid, che riscatto. Barcellona battuto nel Clasico al Camp Nou 3-1 [di Gianluca Strocchi] [aggiornam… - charlielittledo : @Eurosport_IT È come se ci fosse una super league europea di calcio Germania, Italia, Spagna, Francia e Inghilterra + Malta -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Spagna

Agenzia ANSA

24 ottobre 2020Reduce dal pareggio con l’Inter e dal ko in casa della Sampdoria, ma risorta in Champions League con il Borussia Dortmund, la Lazio trova la vittoria contro il Bo ...L'allenatore bianconero alla vigilia della sfida contro il Verona: "Ronaldo? Non sappiamo ancora nulla. Stiamo lavorando su Bernardeschi a tutta fascia" ...