Cagliari-Crotone | le formazioni ufficiali | gioca Godin

(Di domenica 25 ottobre 2020) Alla Sardegna Arena scocca l’ora di. Lerecupera e scende in campo dal primo minuto I tecnici hanno svelato ledi, il lunch match della domenica di Serie A. A sorpresa Di Francesco schieratitolare, nonostante gli acciacchi avuti in settimana. I sardi mantengono la stessa identità, con Nandez chiamato a fare il ruolo ibrido di esterno di centrocampo. Stroppa conferma la difesa a tre con Magallan, Golemic e Luperto, che hanno fatto una buona prestazione nella scorsa gara contro la Juventus. Messias agirà nuovamente da seconda punta, ruolo più congeniale alle sue caratteristiche. Nei tre di centrocampo si ...

Si parte alle 12.30 alla Sardegna Arena con la sfida tra il Cagliari di Di Francesco e il Crotone. I sardi sono reduci dalla vittoria contro il Torino - la prima stagionale -, che ha dato un po' di ...