Benevento, primo gol di Insigne in Serie A contro il “suo” Napoli – FOTO (Di domenica 25 ottobre 2020) Roberto Insigne segna il suo primo gol in Serie A proprio contro il Napoli, squadra in cui è cresciuto – FOTO L’Insigne forse meno atteso sblocca il match del Vigorito. Al 30′ del primo tempo, infatti, passa in vantaggio il Benevento con gol proprio di Roberto Insigne che con il sinistro batte Meret da distanza ravvicinata. primo gol in Serie A per il fratello di Lorenzo che segna proprio contro il “suo” Napoli. Insigne, infatti, è cresciuto proprio nella società azzurra debuttando anche in Serie A. Benevento in vantaggio al 30' ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Robertosegna il suogol inA proprioil, squadra in cui è cresciuto –L’forse meno atteso sblocca il match del Vigorito. Al 30′ deltempo, infatti, passa in vantaggio ilcon gol proprio di Robertoche con il sinistro batte Meret da distanza ravvicinata.gol inA per il fratello di Lorenzo che segna proprioil “suo”, infatti, è cresciuto proprio nella società azzurra debuttando anche inA.in vantaggio al 30' ...

stefano_sanni79 : Ci sono partite(tipo napoli atalanta)che tiri dalla metà campo,il portiere dorme,e segni goal stupendi,e vinci in g… - TheRoPix : RT @tuttonapoli: Benevento, R. Insigne al 45': 'Dispiace aver fatto il primo gol in A contro mio fratello' - arkino82 : RT @DIF_Genny: Al #Napoli manca un rigore SOLARE (su #Lozano), ma il #Benevento si lamenta con Doveri a fine primo tempo. Sono confuso. #… - NicolaRaiano : Risultato assolutamente bugiardo, ma tant'è. 1-0 per il Benevento alla fine del primo tempo. #BeneventoNapoli - tuttonapoli : Benevento, R. Insigne al 45': 'Dispiace aver fatto il primo gol in A contro mio fratello' -