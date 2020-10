Apex Legends, in arrivo su Steam e Nintendo Switch (Di domenica 25 ottobre 2020) Durante l’evento EA Play di quest’estate, EA ha annunciato che Apex Legends sarebbe approdato su Steam e Nintendo Switch, quest’ultimo in autunno. Bene, lo sviluppatore Respawn ha riservato notizie buone e notizie cattive. La buona notizia è che Apex Legends arriverà su Steam il mese prossimo. Quella cattiva è che la versione Switch è stata ritardata rispetto al 2020. In un post sul blog, Respawn ha aggiornato i fan su ciò che sta succedendo nel mondo di Apex Legends. Il gioco arriverà ufficialmente su Steam il 4 novembre. Come se non fosse abbastanza, si dà il caso che sia lo stesso giorno in cui la Stagione 7, ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 25 ottobre 2020) Durante l’evento EA Play di quest’estate, EA ha annunciato chesarebbe approdato su, quest’ultimo in autunno. Bene, lo sviluppatore Respawn ha riservato notizie buone e notizie cattive. La buona notizia è chearriverà suil mese prossimo. Quella cattiva è che la versioneè stata ritardata rispetto al 2020. In un post sul blog, Respawn ha aggiornato i fan su ciò che sta succedendo nel mondo di. Il gioco arriverà ufficialmente suil 4 novembre. Come se non fosse abbastanza, si dà il caso che sia lo stesso giorno in cui la Stagione 7, ...

GamingToday4 : Apex Legends, in cielo è comparso un misterioso UFO: riguarda la Stagione 7? - PokeMillennium : Apex Legends rimandato al 2021 su Nintendo Switch #PokemonMillennium #ElectronicArts #NintendoSwitch #ApexLegends A… - HDblog : RT @HDblog: Apex Legends su Steam il 4 novembre. Rinviata la versione per Nintendo Switch - GiocareOra : Il rilascio di Apex Legends per Nintendo Switch è stato ritardato nel 2021 -