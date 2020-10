Vincenzo De Luca è il Joker nel video deepfake delle proteste a Napoli (Di sabato 24 ottobre 2020) Vincenzo De Luca indossa i panni del Joker di Joaquin Phoenix in un video deepfake del film che rievoca le recenti proteste a Napoli. Siamo abituati a chiamarlo sceriffo, ma Vincenzo De Luca stavolta indossa i panni e il trucco del Joker interpretato da Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips. Si tratta ovviamente di un video deepfake che vede protagonista il Governatore della Campania, amato e odiato, ma soprattutto fortemente contestato sia sui social che durante le recenti e violente proteste a Napoli. Mentre gli scontri di Napoli dividono l'Italia tra chi sostiene i manifestanti e chi li critica, Amarcord Produzioni, nota per ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020)Deindossa i panni deldi Joaquin Phoenix in undel film che rievoca le recenti. Siamo abituati a chiamarlo sceriffo, maDestavolta indossa i panni e il trucco delinterpretato da Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips. Si tratta ovviamente di unche vede protagonista il Governatore della Campania, amato e odiato, ma soprattutto fortemente contestato sia sui social che durante le recenti e violente. Mentre gli scontri didividono l'Italia tra chi sostiene i manifestanti e chi li critica, Amarcord Produzioni, nota per ...

stanzaselvaggia : Vincenzo De Luca paga il prezzo di una campagna elettorale presuntuosa, opportunistica e incoerente. - chetempochefa : 'Chi non rispetta le regole, più che un imbecille è un irresponsabile.' Vincenzo De Luca nella scorsa puntata di… - fanpage : Vincenzo De Luca si rimangia il #lockdown in tutta la Campania, ipotesi Napoli e provincia zona rossa - simondp7 : RT @jo19N26: Vincenzo De Luca ha avuto la chiamata. È arrivata. DPCM con limitazioni, ma bloccato il lockdown tanto paventato in quella… - Valedance11 : RT @chetempochefa: Domani a #CTCF da @fabfazio ci sarà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Vi aspettiamo, come ogni dom… -