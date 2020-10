Valore dell’oro di oggi | incredibile | ecco il dato

Leggi su android-news.eu

(Di sabato 24 ottobre 2020) Se ti trovi a dover rivendere il tuo oro usato, devi sapere che il prezzo al grammo dell’oro è unche cambia quotidianamente o anche due volte al giorno, in base aldei mercati azionari più importanti, come la borsa di Londra. Se desideri valutare da solo il tuo oro usato ci vorrà solo qualche minuto. Anzitutto, assicurati di dividere l’oro in base alla purezza, se hai pezzi di diversa caratura. Per sapere in che quantità l’oro puro è presente nei tuoi gioielli, cerca il titolo, ovvero un riquadro impresso in cui vi è scritta la sigla del produttore e la purezza, in carati oppure in finezza. L’oro a 24 carati corrisponde all’oro 999, che difficilmente viene utilizzato per i gioielli, in quanto fragile. Quasi sempre nei gioielli l’oro viene legato ad altri metalli ...