"Tattica infame". Maglie, Napoli in rivolta, Conte e De Luca: "Dove stanno i veri colpevoli" (Di sabato 24 ottobre 2020) Anche Maria Giovanna Maglie è intervenuta per commentare con un tweet quanto accaduto nella notte a Napoli, Dove centinaia di persone si sono riversate in strada e sotto la sede della Regione Campania per protestare contro il coprifuoco e l'imminente lockdown. L'annuncio di Vincenzo De Luca - che ha parlato della serata come unico rimedio per evitare una tragedia - ha scatenato il panico tra i cittadini, la cui protesta inizialmente pacifica è però sfociata in guerriglia urbana condotta da mafiosi, estremisti e ultras che hanno rovinato il messaggio importante che si voleva originariamente trasmettere. Ovvero che non è giusto annunciare un lockdown senza dire anche in maniera chiara cosa si farà per chi perderà la sua fonte di reddito. “Che De Luca si ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Anche Maria Giovannaè intervenuta per commentare con un tweet quanto accaduto nella notte acentinaia di persone si sono riversate in strada e sotto la sede della Regione Campania per protestare contro il coprifuoco e l'imminente lockdown. L'annuncio di Vincenzo De- che ha parlato della serata come unico rimedio per evitare una tragedia - ha scatenato il panico tra i cittadini, la cui protesta inizialmente pacifica è però sfociata in guerriglia urbana condotta da mafiosi, estremisti e ultras che hanno rovinato il messaggio importante che si voleva originariamente trasmettere. Ovvero che non è giusto annunciare un lockdown senza dire anche in maniera chiara cosa si farà per chi perderà la sua fonte di reddito. “Che Desi ...

elenatem : RT @mgmaglie: Che #DeLuca si meriti le proteste in Campania e' sicuro. Che la tattica infame di questo governo sia quella di scaricare tutt… - forblondie : RT @mgmaglie: Che #DeLuca si meriti le proteste in Campania e' sicuro. Che la tattica infame di questo governo sia quella di scaricare tutt… - GiuseppeBiond14 : RT @mgmaglie: Che #DeLuca si meriti le proteste in Campania e' sicuro. Che la tattica infame di questo governo sia quella di scaricare tutt… - giovannitrivel3 : RT @mgmaglie: Che #DeLuca si meriti le proteste in Campania e' sicuro. Che la tattica infame di questo governo sia quella di scaricare tutt… - hele_fr : RT @mgmaglie: Che #DeLuca si meriti le proteste in Campania e' sicuro. Che la tattica infame di questo governo sia quella di scaricare tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Tattica infame ACCADDE OGGI – La Caporetto del 1917 da cui l'Italia si rialzò Notizie - MSN Italia King Arthur Knight’s Tale: XCOM incontra il dark fantasy | Anteprima

Grazie a un'anteprima esclusiva di Neocore Games, vi sveliamo il loro nuovo progetto Knig Arthur: Knight's Tale, un RPG tattico dark fantasy.

Grazie a un'anteprima esclusiva di Neocore Games, vi sveliamo il loro nuovo progetto Knig Arthur: Knight's Tale, un RPG tattico dark fantasy.