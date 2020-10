Tabellone Atp Nur Sultan 2020 | Paire testa di serie numero 1 | presente Travaglia

Leggi su sportface

(Di sabato 24 ottobre 2020) Ilprincipale dell’Atp 250 di Nur, evento kazako in programma dal 26 ottobre e l’1 novembre. Benoitguida il seeding dall’alto della prima posizione, mentre Miomir Kecmanovic e Adrian Mannarino rappresentano rispettivamente la seconda e la terzadi. Presenti anche gli azzurri Stefanoe Andreas Seppi, quest’ultimo beneficiario di una Wild Card.ATP NURPRIMO TURNO (1)bye Delbonis vs Kukushkin (WC) Skatov vs Q Norrie vs (8) Thompson (3) Mannarino bye Q vs Q Q vs (WC) SeppiMcDonald vs (6) Bublik (7) Paul vs(WC) Popko vs Albot Verdasco vs Duckworth (4) Millman bye (5) ...